Промпроизводство в России в марте выросло на 1,1%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в РФ в марте 2021 года вырос на 1,1% в годовом выражении после падения на 3,2% в феврале. За I квартал показатель сократился на 1,3%, следует из данных Росстата.

Также Росстат пересмотрел данные по падению промпроизводства в феврале с 3,7% до 3,2%. Отмечается, что в марте по сравнению с февралем промпроизводство выросло на 12,2%.

В марте производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 5,6% в годовом выражении и выросло на 10,6% в месячном выражении. Выпуск в обрабатывающей промышленности вырос на 4,2% в годовом выражении и на 16,9% по сравнению с февралем. Кроме того, производство в тепло- и газоснабжении выросло на 11% в годовом выражении и сократилось на 1% к предыдущему месяцу, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 9,7%, по сравнению с февралем - 1,8%.

В I квартале добыча полезных ископаемых сократилась на 7,3% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 0,9%, в секторе тепло- и газоснабжения рост составил 9,6%. В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений производство за квартал выросло на 11,9%.

Росстат указывает, что на итоги промышленного производства в марте 2021 года повлиял в том числе календарный фактор (март на три календарных дня длиннее, чем февраль текущего года, что оказало влияние на результаты работы отраслей с непрерывным циклом производства). Кроме того, в марте 2020 года для предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, начиная с 30 марта 2020 года, были введены ограничения, что также сказалось на работе ряда предприятий и компаний. Также, по данным Росстата, в марте 2021 года завершены контракты с длительным циклом производства в машиностроении (судостроение, авиастроение, производство сложной электронной аппаратуры и др.).

Как отмечают в Росстате, снижение объемов в сырьевом секторе в марте связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

В 2020 году промышленное производство сократилось в РФ на 2,6%. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году промпроизводство вырастет на 2,6%.

Производство легковых машин

Производство легковых автомобилей в России в январе - марте 2021 года увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 365 тыс. штук.

При этом по сравнению с февралем этого года выпуск легковых машин в марте вырос на 17%, а по отношению к марту 2020 года - на 32,3%.

Производство грузовых автомобилей в январе - марте 2021 года составило 38,5 тыс. штук, что на 41,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в отчетном периоде сократился на 11,7%, составив 2,5 тыс. штук.

Также в первом квартале 2021 года было произведено 74,6 тыс. двигателей внутреннего сгорания, что на 6,1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Производство пива

По данным Росстата, производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в первом квартале 2021 года выросло на 6,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составило 170 млн дал. Производство сигарет за этот период выросло на 6,2%, до 57,3 млрд шт.

По данным статистики, в марте 2021 года производство пива составило 67,2 млн дал, что превышает показатели марта 2020 года и февраля 2021 года на 6,4% и на 20,4%, соответственно.

Кроме того, со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования в Росстате сообщили о том, что производство водки в марте увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 13,4%, составив 6,13 млн дал, коньяка - на 2,7%, до 629 тыс. дал, вин - на 13,9%, до 2,6 млн дал.

По данным Росстата, объем производства питьевой воды в январе - марте 2021 г. в РФ сократилось на 1,9% и составил 3,5 млрд полулитров. В марте в России было произведено 504,2 млн полулитров минеральной природной воды, что на 1,1% меньше, чем в марте 2020 года, но на 19,8% больше, чем в феврале 2021 года. Питьевой воды, в том числе газированной, - 781,45 млн полулитров, что на 7,6% меньше, чем в марте 2020 года, но на 18% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство гречки

Росстат сообщает, что производство гречки в России в марте снизилось на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, снижение производства риса составило 14,2%.

"Риса в марте произведено 39,7 тыс. тонн, что на 14,2% меньше, чем в марте прошлого года, но на 0,1% больше, чем в феврале 2021 года. Гречки - 41,8 тыс. тонн, что на 19% меньше, чем в марте прошлого года, но на 28,5% больше, чем в феврале 2021 года", - сообщило ведомство.

Согласно данным статистики, производство макаронных изделий в РФ составило 125,3 тыс. тонн, что на 13% меньше, чем в марте прошлого года, но на 11,8% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство сахара

Производство сахара в России в марте выросло в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года.

"Белого свекловичного сахара в марте изготовлено 68,9 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 3% меньше, чем в феврале 2021 года", - сообщили в Росстате.

Там также сообщили о том, что в марте 2021 года в России было произведено 163,3 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий с сахаром, что на 10,2% и на 12,2% больше показателей марта 2020 года и февраля 2021 года соответственно. За первый квартал, по данным Росстата, производство кондитерских изделий выросло на 1,2%, до 918 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 714,9 тыс. тонн, что на 7,6% меньше, чем в марте 2020 года, но на 15,5% больше, чем в феврале 2021 года. В I квартале 2021 года ее выпуск снизился на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,9 млн тонн. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 435,04 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем в марте 2020 года, но на 6,3% больше, чем в феврале 2021 года. В целом за I квартал 2021 года их произведено 1,3 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство подсолнечного масла

Объем производства в РФ подсолнечного масла и его нерафинированных фракций, по информации Росстата, в первом квартале 2021 года снизился на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1,5 млн тонн.

В ведомстве также сообщили, что нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в марте изготовлено 537,6 тыс. тонн, что на 7,1% меньше, чем в марте прошлого года, но на 9,1% больше, чем в феврале 2021 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций - 197,3 тыс. тонн, что на 14,8% меньше, чем в марте прошлого года, но на 19,9% больше, чем в феврале 2021 года.

Производство маргарина за I квартал снизилось на 8,7%, до 103 тыс. тонн. В то же время производство молока, кроме сырого, выросло на 1,6% и составило 1,4 млн тонн, а производство сливочного масла снизилось на 1,1%, до 65,4 тыс. тонн, производство сыра также снизилось на 1,1%, до 133 тыс. тонн.

В марте производство молока в России составило 484,8 тыс. тонн, что превышает показатели марта прошлого года и февраля 2021 года на 1,4% и на 10,6%, соответственно. Масла сливочного произведено 23,34 тыс. тонн, что на 1,2% меньше, чем в марте 2020 года, но на 12,9% больше, чем в феврале 2021 года.

Сметаны изготовлено 44,78 тыс. тонн, что больше объемов производства в марте 2020 года и в феврале 2021 года на 2,9% и на 8,7%, соответственно, творога - 43,96 тыс. тонн (рост к показателям марта 2020 года и февраля 2021 года на 0,7% и на 8%, соответственно), сыров - 49,17 тыс. тонн (рост к показателям марта 2020 года и февраля 2021 года на 2,2% и на 17%, соответственно).

Производство мяса

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в первом квартале 2021 года в России вырос на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составил 721 тыс. тонн.

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы за отчетный период снизился на 6% и составил 1,1 млн т. Производство мясных полуфабрикатов выросло на 10,2%, до 1 млн тонн, колбасных изделий - на 3,9%, до 552 тыс. тонн, производство мясных консервов снизилось на 9,4%, до 136 млн условных банок.

Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервированной рыбы за три месяца 2021 года снизилось на 11,4% и составило 1 млн тонн, производство консервированного картофеля за этот период выросло на 11,6%, до 97,1 тыс. тонн, производство соков из фруктов и овощей увеличилось на 39,5%, до 306 млн условных банок.

Производство лекарств

Производство лекарств в России в марте выросло на 21,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 42,6 млрд руб.

"Лекарственных препаратов изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 года", - отметили в Росстате.

По данным Росстата, в марте в России было изготовлено 1,29 млрд доз сывороток и вакцин, что на 8% больше, чем в марте 2020 года, и на 23,2% больше, чем в феврале текущего года. В ампулах их выпущено 633 тыс. штук, что в 3,2 раза больше, чем в марте 2020 года, и на 15,4% больше, чем в феврале 2021 года. Производство фармацевтических субстанций в марте увеличилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с февралем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций выросли на 31,8%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 51,8 тонны, что в два раза больше, чем в марте прошлого года, но на 16,1% меньше, чем в феврале 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2020 года на 97,4%, составив 54,1 тонны, превысив показатели февраля 2021 года на 1,9%. Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 26,3 млн упаковок, что на 32,2% больше, чем в марте прошлого года, и на 18,5% больше, чем в феврале 2021 года, клейких перевязочных материалов - 21,97 млн упаковок, что на 11,5% меньше, чем в марте прошлого года, и на 2,0% меньше, чем в феврале 2021 года.

Выпуск оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в марте достиг 1,6 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,1% больше, чем в феврале 2021 года. В целом, в I квартале 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения выросло по сравнению с I кварталом прошлого года на 2,3%, составив 4,2 млрд руб.

Всего, по данным Росстата, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в марте 2021 года вырос на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За I квартал 2021 года производство этих видов продукции выросло на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.