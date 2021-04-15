Силуанов: санкции против госдолга России говорят об упущенной выгоде для фининститутов США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Санкции США в отношении госдолга РФ позволяют говорить об упущенной выгоде для фининститутов США, так как в структуре ОФЗ превалируют инвесторы РФ. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сегодня американские власти приняли очередные недружественные шаги, введя санкции в отношении российского государственного долга. В частности, ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке наших государственных облигаций были расширены на рублевые ОФЗ. В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире - спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - отметил Силуанов.

По его словам, инструментов на финрынке РФ для укрепления стабильности достаточно, они будут использованы в случае необходимости. "Тем не менее совместно с Банком России мы пристально следим за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности - будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке - в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения", - сказал глава Минфина.

Он подчеркнул, что временно свободные средства на едином казначейском счете (в размере более 4 трлн рублей) дают достаточную гибкость в этом плане.

Бюджетная политика РФ

"Напомню также, что мы сократили объем заимствований на этот год почти на 0,9 трлн рублей. Это как раз та сумма, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. То есть, по сути, мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки. На эти цели мы направим свободные остатки, сформировавшиеся по итогам исполнения прошлого года - когда мы, по сути, заняли больше, чем нужно было, примерно на эту сумму", - отметил Силуанов.

Он добавил, что бюджетная политика РФ позволяет ей рассчитывать на укрепление стабильности на финрынках, несмотря на попытки вмешательства извне. "В целом приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет нам рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности, несмотря на попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран", - подчеркнул глава Минфина.

Ранее сообщалось, что Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, принимая во внимание введение властями США ограничений для инвесторов на операции с госбумагами РФ.

Министерство финансов США 15 апреля объявило, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.