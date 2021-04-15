Evraz выплатит промежуточные дивиденды в сумме $291,7 млн

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Совет директоров Evraz утвердил промежуточные дивиденды в размере $0,2 на акцию, следует из сообщения компании.

Всего на выплату промежуточных дивидендов будет направлено $291,7 млн. Дата закрытия реестра на получение дивидендов назначена на 28 мая 2021 года, выплаты будут произведены 25 июня.

По итогам 2020 года Evraz выплатил дивиденды в $0,3 на акцию, в сумме $437,1 млн.

Актуальная дивидендная политика Evraz предполагает выплаты акционерам в объеме не менее $300 млн в год, которые выплачиваются два раза в год по итогам промежуточного и полного календарного года в размере не менее $150 млн каждый. При этом если долговая нагрузка компании (соотношение чистый долг/EBITDA) превышает 3х, дивиденды не начисляются. В то же время совет директоров может рассмотреть более высокий уровень распределения дивидендов, учитывая прогноз по основным рынкам сбыта, позицию совета директоров по долгосрочным перспективам роста бизнеса и потребности в капитальных вложениях, а также обязательство компании поддерживать сильный баланс.

Выделение угольных активов компании в отдельный бизнес

Совет директоров Evraz одобрил дальнейшую проработку опции выделения угольных активов компании в отдельный бизнес, говорится в сообщении компании.

"В дополнение к сообщению от 26 января 2021 года о рассмотрении стратегических преимуществ и потенциальной структуры выделения угольного бизнеса компания информирует о том, что совет директоров Evraz сегодня одобрил дальнейшую проработку этой опции. В настоящее время не может быть уверенности в том, что потенциальное выделение бизнеса состоится, совет директоров продолжит информировать акционеров о статусе рассмотрения вопроса", - сказано в сообщении.

Ранее Evraz сообщал, что может выделить свои угольные активы из структуры компании в отдельный бизнес. Сейчас активы угольного дивизиона Evraz консолидированы на базе "Распадской" (Evraz - основной акционер с долей 90,9% акций). Глава компании Александр Фролов сообщал, что Evraz примет решение о возможном выделении своих угольных активов в течение 2021 года.

"Совет директоров считает, что потенциальное выделение "Распадской" может создать значительную долгосрочную стоимость для обеих компаний, поскольку позволит каждой из них достигать собственных стратегических целей, целей по распределению капитала и целей в области устойчивого развития (ESG)", - подчеркивает компания.

В том числе, выделение угольного бизнеса позволит Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и повысить прозрачность деятельности по достижению целей устойчивого развития обеих компаний. Каждый бизнес сможет принять собственную структуру распределения капитала с учетом колебаний денежного потока, инвестиционной стратегии развития и возврата на капитал для акционеров, а также позволит "Распадской" реализовывать независимую стратегию своего развития, а акционеры Evraz получат гибкость для определения уровня своего участия в соответствующих отраслях.

Так, в случае потенциального выделения угольного бизнеса Evraz намерен распределить акции "Распадской", находящиеся в прямом владении Evraz, всем акционерам Evraz пропорционально их долям владения в компании. У акционеров будет возможность продать акции "Распадской", которые им достанутся. "Согласно намерениям компании, этот механизм должен не зависеть от финансирования со стороны Evraz в случае разделения бизнеса или от финансирования со стороны основных акционеров", - отмечает компания.

Основными бенефициарами Evraz являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%).