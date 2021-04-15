Активы ПСБ в I квартале 2021 года выросли на 13% и достигли 3,1 трлн рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Активы Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам первого квартала 2021 года выросли на 13% и достигли 3,1 трлн рублей. Прибыль банка по российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале составила 5,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ планомерно наращивает объемы бизнеса - рост чистого кредитного портфеля за последние 12 месяцев составил 40%, активы банка за тот же период выросли в полтора раза и превысили 3 трлн рублей на начало апреля 2021 года", - отмечает главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов, комментируя финансовые результаты банка.

Смирнов также добавил, что на фоне роста активов ПСБ демонстрирует сильную динамику основного дохода. Так, чистый процентный доход в I квартале 2021 года увеличился почти на 50% год к году - до 21,4 млрд рублей, чистый комиссионный доход - более чем на 40%, до 6,7 млрд рублей.

"Мы сохраняем фокус на технологическую трансформацию бизнеса и расширение клиентской базы, что на фоне восстановительного роста экономики позволяет нам показывать качественный рост с опережением рыночных темпов во всех ключевых сегментах", - отметил главный финансовый директор ПСБ.

Помимо этого, по итогам января - марта клиентский кредитный портфель без учета межбанковских кредитов составил более 1,4 трлн рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц достиг почти 1,1 трлн рублей, кредитный портфель физических лиц - 333 млрд рублей.

Средства на счетах клиентов увеличились на 12% и по состоянию на 1 апреля 2021 г. составили примерно 2,4 трлн рублей. Средства на счетах юрлиц достигли почти 1,9 трлн рублей, а средства физлиц - 506 млрд рублей.