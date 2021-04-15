Белый дом не уточнил, воздержались ли США от санкций по "Северному потоку" по просьбе ФРГ

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Белый дом отказался пояснить, могла ли администрация США воздержаться от применения санкций в отношении проекта "Северный поток - 2" по просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель и возможно ли использование таких рестрикций в будущем.

"У меня нет больше никаких деталей на этот счет. Понимаю вопрос. Но скажу только, что, безусловно, если будут предприняты дополнительные действия... Мы, разумеется, оставляем за собой право применения дополнительных действий. Не означает, что не последует большего", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Однако никаких дальнейших деталей у меня нет по поводу соображений насчет того, какие санкции были или не были окончательно доработаны", - подчеркнула представитель американского лидера.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".