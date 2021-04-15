Минпромторг заявил, что российская промышленность прошла самый сложный период

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Промышленность РФ прошла наиболее сложный период и теперь восстанавливается, а массовая вакцинация населения снижает вероятность третьей волны пандемии и повторных ограничений, считает российский Минпромторг.

"В целом уже сейчас смело можно говорить, что мы преодолели самый сложный период и в настоящее время держим курс на восстановление и оживление промышленности", - заявил глава министерства Денис Мантуров, чьи слова приводит пресс-служба.

Рост обрабатывающих производств в марте составил 4,2% к марту предыдущего года, с начала года - 0,9%. "Такие показатели обусловлены улучшением эпидемиологической обстановки, важным фактором является и проведение массовой вакцинации населения, что в свою очередь снижает вероятность возникновения в России третьей волны пандемии и повторного введения ограничений, а значит, вселяет уверенность в возможностях улучшения экономической ситуации", - отметил министр.

По его словам, еще одной причиной оживления стал заметный рост потребления населения после стагнации в конце прошлого года. При этом если в прошлом году наиболее активно развивались отрасли, связанные с борьбой с коронавирусом - фармацевтика, медицинская промышленность, производство средств защиты, то в этом году наиболее высокие результаты демонстрируют легпром, фармпредприятия, производство автотранспортных средств и мебели, которые выросли более чем на 20%, сказал Мантуров.

Ранее в четверг Росстат сообщил, что объем промышленного производства в РФ в марте 2021 года вырос на 1,1% в годовом выражении после падения на 3,2% в феврале. За I квартал показатель сократился на 1,3%.