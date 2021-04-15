В "Р-Фарм" назвали стоимость упаковки препарата "Коронавир"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Стоимость одной упаковки препарата "Коронавир" для лечения легкой и средней формы коронавируса составляет около 5 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщил председатель совета директоров компании "Р-Фарм" Алексей Репик в интервью программе "Специальный гость " на телеканале RTVI.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"4-5 тыс. рублей", - сказал он в ответ на вопрос о розничной цене одной упаковки "Коронавира".

Репик добавил, что на данный момент в России произведены более 2 млн упаковок препарата.

В октябре 2020 года в пресс-службе "Р-Фарм" сообщали, что розничная цена "Коронавира" составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку. В упаковке содержится 50 таблеток по 200 мг.

В России зарегистрировано три препарата для лечения коронавируса - "Авифавир" (Исследовательский институт мимического разнообразия), "Арепливир" ("Биохимик") и "Коронавир" ("Р-Фарм"). Все они относятся к одному международному непатентованному наименованию "Фавипиравир".

Выручка компании

Объем выручки "Р-Фарм" за последний год составил около 120 млрд рублей при плановой выручке в 160 млрд, сообщил Репик.

Компания выпускает вакцину "Спутник V" и производит препарат "Коронавир" для лечения легкой и средней формы коронавируса.

"Было больше запланировано. Плановая выручка была где-то 160 млрд, получилось 120", - сказал он.

Репик добавил, что в этом году компания инвестировала уже порядка 17,5 млрд рублей в строительство трех заводов по производству вакцин от коронавируса.

Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники.