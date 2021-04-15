Минфин США: Россия в феврале сократила вложения в американские госбумаги до $5,756 млрд

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Россия уменьшила вложения в американские государственные ценные бумаги с $6,145 млрд в январе до $5,756 млрд в феврале. Такие данные опубликованы в четверг Минфином США.

При этом доля долгосрочных облигаций сократилась практически в девять раз: 306 млн вместо 2,7 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных облигаций пришлось $5,45 млрд по сравнению с $3,4 млрд за январь.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд , а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Затем в апреле вновь был увеличен объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в январе осталась Япония с показателем $1,25 трлн. Второе место с $1,1 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.