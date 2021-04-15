Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в четверг ростом ключевых индексов на фоне сигналов о восстановлении американской экономики в условиях пандемии нового коронавируса.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 305,1 пункта (0,9%) и установился на отметке 34 035,99 пункта. Индекс S&P 500 набрал 45,76 пункта (1,11%) и оказался на отметке 4 170,42 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 180,92 пункта (1,31%), до 14 038,76 пункта.

Как отмечает интернет-портал Business Insider, рост индексов связан с позитивной тенденцией на рынке труда. Так, по данным Министерства труда США, число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 576 тыс., опустившись до минимальных значений за время пандемии. Эксперты ожидали, что данные по этому показателю на текущей неделе не опустятся ниже 700 тыс.

"Экономические показатели будут продолжать улучшаться по мере того, как восстанавливается экономика", - приводит газета The Wall Street Journal слова управляющего директора UBS Private Wealth Management Тома Мантионе. "Скорость и устойчивость восстановления экономики носит беспрецедентный характер, и это помогает поддерживать акции на рекордных показателях", - цитирует в свою очередь телекомпания CNBC инвестиционного аналитика LPL Financial Райана Детрика.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск) цена поставок энергоносителя в мае выросла на $0,6 (0,96%), до $63,35.