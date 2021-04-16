Власти Чукотки в 2,5 раза увеличили объем финансовой поддержки МСП

ТАСС, 16 апреля. Объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), работающих на территории Чукотки, по итогам 2020 года увеличился в 2,5 раза, несмотря на пандемию коронавируса. О действующих в регионе мерах поддержки бизнеса губернатор Роман Копин рассказал во время телемоста Москва-Анадырь, организованного ТАСС в рамках III межрегионального форума "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат".

"В 2020 году мы в 2,5 раза увеличили объем "прямой" финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а число получателей такого рода услуг выросло в три раза", - сказал Копин.

По словам губернатора, своевременно разработанные меры государственной поддержки бизнеса не позволили закрыться ни одному предприятию в регионе в сложное для экономики время. Копин также добавил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства на Чукотке в 2020 году выросло на 5%, и тенденция к их увеличению сохраняется. Налоговые послабления для бизнеса в арктическом регионе продлены на 2021 год.

"С крупным бизнесом мы в прямом диалоге, а наше сотрудничество учитывает баланс интересов государства и предпринимателей. Основу промышленного освоения региона составляют проекты по разработке месторождений золота, меди, олова, угля за счет частных инвестиций, реализация инфраструктурных проектов ведется с участием государства", - добавил глава региона.

Успех в промышленных масштабах

На Чукотке создали три преференциальных режима для предпринимателей - одноименная территория опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток и Арктическая зона. Льготами этих режимов в основном пользуются представители крупного бизнеса, хотя такая возможность есть и у небольших проектов.

К примеру, благодаря преференциальному режиму резидент ТОР "Чукотка", компания "Берингпромуголь" (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal), смог за пять лет с момента основания предприятия нарастить добычу угля до 800 тыс. тонн в год и построить несколько крупных объектов инфраструктуры.

"Наша компания стала якорным резидентом ТОР еще в 2015 году. Благодаря этому режиму, мы смогли в непростых условиях, практически в отсутствии инфраструктуры и в тяжелых погодных условиях с нуля построить предприятие. В части добычи мы с 200 тыс. тонн, которые добыли в 2017 году, вышли на цифру в 800 тыс. тонн угля по итогам 2020 года. Также мы смогли обеспечить бесперебойную и экологически чистую перевалку [угля] в порту Беринговский и строительство дороги, соединяющей разрез и порт", - сообщил во время телемоста гендиректор компании "Берингпромуголь" Дмитрий Гаврилин.

Он отметил, что в 2020 году порт Беринговский отгрузил 760 тыс. тонн угля, что является абсолютным рекордом за его 80-летнюю историю. Такие успехи, по мнению Гаврилина, стали возможными благодаря, в том числе, налоговым льготам, которые компания смогла получить в ТОР.

Дальневосточная концессия

Для реализации наиболее значимого экономического проекта Чукотки - освоения Баимской рудной зоны - Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики применит новый механизм дальневосточной концессии. Он позволит построить инфраструктуру и создать горно-обогатительный комбинат на одном из крупнейших неосвоенных месторождений золота и меди в мире. Такое поручение министерству дал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщил в ходе телемоста замглавы министерства Анатолий Бобраков.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников - государство, пользователей инфраструктуры и общество. Замминистра подчеркнул, что таким способом удастся обустроить инфраструктуру без привлечения прямых инвестиций из федерального бюджета.

В результате, горно-обогатительный комбинат на Баимской рудной зоне будет запущен в работу к 2027 году. Предполагается, что проект привлечет 570 млрд частных инвестиций и 1 трлн рублей поступлений в бюджет за время реализации проекта, а также создаст около 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, Минвостокразвития РФ подписало соглашение с ООО "ГДК Баимская" (входит в группу KAZ Minerals) о включении компании в число резидентов ТОР "Чукотка" с проектом освоения Баимской рудной зоны.

О форуме

Третий межрегиональный форум "Идея - в бизнес. Бизнес - в результат" проходит на Чукотке с 13 по 18 апреля. Событие не только объединило представителей малого и среднего бизнеса, органов власти, экспертов и крупных инвесторов региона в режиме открытого диалога, но и стало площадкой для создания прочной основы экономического развития округа.

Форум проходит при информационной поддержке ТАСС. Одним из ключевых мероприятий форума стал телемост "Москва - Анадырь. Открытая Чукотка". На нем обсуждались вопросы развития транспорта и логистики для повышения туристической привлекательности региона. В дискуссии участвовали представители власти, институтов развития и крупных компаний.

Кроме того, эксперты в рамках обучающих программ и семинаров для предпринимателей от АО "Деловая среда", "Сбера" и Центробанка РФ, менторских гостиных и мастер-классов расскажут участникам форума о различных инструментах управления бизнесом, об основах финансовой грамотности для предпринимателей, о гибких технологиях управления проектами и других сферах.