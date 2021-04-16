Опрос: около 40% студентов готовы самостоятельно копить на пенсию

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 40% российских студентов готовы самостоятельно копить на пенсию, осуществляя инвестиции. К такому выводу пришли эксперты НПФ "Эволюция" и Финансового университета при правительстве РФ по результатам проведенного опроса среди студентов российских вузов (есть в распоряжении ТАСС).

"Высокий процент студентов (40%) готовы копить на пенсию, осуществляя самостоятельные инвестиции в долгосрочные ценные бумаги. Основная конкуренция за пенсионные накопления среди студентов развернется между кредитными организациями (22%), негосударственными пенсионными фондами (15%) и страховыми организациями (15%)", - указано в опросе.

В то же время, большинство опрошенных студентов (45%) считает, что начинать формировать накопления нужно в возрасте от 25 до 45 лет, когда человек достигнет успеха в карьере, треть (34%) - "чем раньше, тем лучше".

По словам генерального директора "НПФ Эволюция" Елены Тетюниной, для молодой аудитории также необходимы специальные пенсионные продукты, чтобы создавать финансовую подушку на будущее.

При этом, по результатам опроса, 42% респондентов намерены копить на пенсию в ближайшие пять лет в виде наличной валюты, 39% - в виде наличных рублей. "Эти данные свидетельствуют о сохранении низкого уровня доверия к инвестиционным финансовым институтам, предпочтение отдается в пользу способов накоплений, которые быстро тратятся после завершения трудовой деятельности", - отмечают эксперты.

В опросе приняли участие более 2 тыс. российских студентов из Финансового университета при правительстве РФ по все стране.