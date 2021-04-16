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Закон о возможности банкротства через "Госуслуги" может вступить в силу с сентября

Соответствующий законопроект подготовило министерство экономического развития России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, предусматривающий возможность признания гражданина банкротом во внесудебном порядке в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Новые нормы могут вступить в силу уже в сентябре 2021 года, следует из данных портала нормативно-правовых актов.

Согласно уведомлению о подготовке проекта нормативного правового акта, данная инициатива обусловлена необходимостью упрощения процедуры внесудебного банкротства и повышения ее доступности для граждан. В частности, данная возможность позволит разрешить трудности, возникающие при подаче гражданином заявления о признании банкротом во внесудебном порядке, в случае удаленности многофункционального центра от его места жительства.

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