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Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

В положительной зоне торгуются активы, связанные с производством золота, нефти, автомобильной промышленностью

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 апреля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись незначительным ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 34 пункта (0,12%) - до 28 827, свидетельствуют данные этой площадки.

Единой тенденции на рынке пока не сложилось, в ходе утренней сессии преобладает разнонаправленная динамика. В положительной зоне торгуются активы, связанные с производством золота, нефти, автомобильной промышленностью. Отрицательная динамика охватила акции ряда банков. Однако крупных колебаний курсов акций не отмечено.

Котирующиеся в Гонконге ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал" понизились на 0,55% - до 5,39 гонконгского доллара за единицу ($0,69).

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