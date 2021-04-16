Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 апреля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись незначительным ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 34 пункта (0,12%) - до 28 827, свидетельствуют данные этой площадки.

Единой тенденции на рынке пока не сложилось, в ходе утренней сессии преобладает разнонаправленная динамика. В положительной зоне торгуются активы, связанные с производством золота, нефти, автомобильной промышленностью. Отрицательная динамика охватила акции ряда банков. Однако крупных колебаний курсов акций не отмечено.

Котирующиеся в Гонконге ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал" понизились на 0,55% - до 5,39 гонконгского доллара за единицу ($0,69).