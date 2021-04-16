Темпы роста ВВП Китая в I квартале 2021 года достигли 18,3%

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Темпы экономического роста Китая в январе - марте достигли беспрецедентной отметки, составив 18,3%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в докладе, распространенном на пресс-конференции в ведомстве, объем китайского ВВП за три месяца достиг 24,93 трлн юаней (примерно $3,81 трлн по текущему курсу). В I квартале 2020 года соответствующий показатель был отрицательным, составив -6,8%. В связи с уверенным восстановлением Китая от негативного воздействия пандемии показатель октября - декабря оказался на уровне 6,5%, что соответствует динамике 2018 года.

Согласно опубликованному документу, аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1%, до 1,13 трлн юаней (около $173,56 млрд), промышленность - на 24,4%, до 9,26 трлн юаней ($1,41 трлн), сфера услуг - на 15,6%, до 14,54 трлн юаней ($2,22 трлн).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2018 году они составили 6,6%, а в 2019-м - 6%. В 2020 году из-за негативного воздействия пандемии динамика оказалась минимальной с 1976 года, составив 2,3%. Прежний максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был максимальным в апреле - июне 2007 года, когда он достиг 15%.

Промпроизводство

Промышленное производство в КНР за три месяца текущего года увеличилось в годовом исчислении на 24,5%.

Как следует из доклада, распространенного на пресс-конференции, показатель только за минувший месяц вырос на 14,1%, увеличившись по сравнению с февралем на 0,6 процентного пункта.

Динамика промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно понижается. В 2018 году она составила 6,2%, в 2019-м - 5,7%, а в прошлом году на фоне пандемии упала до 2,8%.

Розничные продажи

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в I квартале составил 10,52 трлн юаней (около $1,61 трлн по текущему курсу), увеличившись на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в распространенном докладе, продажи в сельской местности за соответствующий период выросли на 29,4%, в урбанизированных районах - на 34,6%.

Из документа следует, что за три месяца в Китае заметно вырос объем реализации товаров онлайн - на 29,9%, до 2,8 трлн юаней ($430,29 млрд).

Потребительский рынок КНР в последние годы демонстрировал плавное снижение темпов увеличения розничных продаж. В 2018 году они выросли на 9%, в 2019-м - на 8%, а в прошлом году из-за пандемии - всего на 3,9%. Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая.

Уровень безработицы

По данным Госстата КНР, доля безработных среди городского населения Китая в I квартале 2021 года составила 5,3%, оставшись немного выше показателя за прошлый год.

Показатель безработицы в основной категории граждан в возрасте от 25 до 59 лет составил 4,8%, младше 25 лет - 13,6%. За три месяца китайские власти создали в городах 2,97 млн новых рабочих мест.

Согласно статистике, в 2020 году власти создали более 11,86 млн новых рабочих мест, выполнив план на 131,8%. Уровень безработицы тогда составил 5,2%.