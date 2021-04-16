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Netflix откроет офис в Колумбии в 2021 году

Президент Колумбии Иван Дуке назвал это решение "еще одним шагом на пути превращения Колумбии в Кремниевую долину Латинской Америки"

БОГОТА, 16 апреля. /ТАСС/. Представители сервиса потокового вещания Netflix приняли решение открыть новый офис в столице Колумбии в текущем году.

"Новый сезон. Новый офис в Боготе. Премьера в 2021 году", - говорится в видеоролике, который был опубликован в четверг в Twitter латиноамериканского подразделения компании.

Президент Колумбии Иван Дуке поприветствовал решение компании. "Еще один шаг на пути превращения Колумбии в Кремниевую долину Латинской Америки", - написал он в своем Twitter.

Компания Netflix была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix снимает собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Компания предоставляет услуги потокового вещания более чем в 190 странах, в том числе в России.

Теги
СШАКолумбияДуке, Иван
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