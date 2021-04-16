Исследование: каждый десятый предприниматель в России занимается бизнесом нелегально

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Каждый десятый предприниматель в России (9,4%) отказывается регистрировать бизнес и, таким образом, ведет его нелегально. При этом мужчины чаще, чем женщины, занимаются своим делом "в тени" - 11% против 8,1% соответственно, свидетельствуют результаты исследования банка "Хайс" (банк работает под лицензией Модульбанка).

"Большинство опрошенных (42,5%) не хотят регистрировать дело, потому что считают, что официальным бизнесом заниматься слишком сложно. По мнению респондентов, в отчетности, которую нужно сдавать предпринимателями, тяжело разобраться. Еще 32,1% владельцев бизнеса просто не хочет платить налоги. 25,4% не нравятся продукты и тарифы, которые предлагают банки", - говорится в исследовании.

Больше всего "серых" предпринимателей на Дальнем Востоке - там не зарегистрировали бизнес 20% опрошенных. На втором месте Сибирь, в СФО 15,7% бизнесменов не хотят показывать государству свою деятельность. Третье место поделили Поволжье и юг России - 11,9% владельцев бизнеса в каждом из этих регионов не регистрируют свое дело. При этом на Северном Кавказе (СКФО) только 0,5% опрошенных ведут бизнес без регистрации.

Каждый пятый предприниматель (21,7%) сталкивается с тем, что заказчики несерьезно воспринимают его из-за отсутствия регистрации бизнеса. А каждому третьему отказывали, когда узнавали, что бизнес нелегальный (28,1%). По словам респондентов, почти половина заказчиков (43,8%) отказывалась от услуг незарегистрированного предпринимателя из-за юридических сложностей в переводе денег на счет физлица. Еще треть (31,3%) не хотела связываться из-за недоверия. Однако, несмотря на проблемы с заказчиками, треть незарегистрированных предпринимателей (32%) не собирается менять эту ситуацию и продолжит оставаться в тени.

В опросе банка приняли участие 1200 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) со всей России в возрасте от 18 до 60 лет.