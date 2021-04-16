Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию в апреле

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - от 600 до 650 тыс. рублей в месяц - в апреле предлагают директору по маркетингу в Москве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным сервиса, зарплату в 500 тыс. рублей в месяц в столице может получать врач хирург-имплантолог-ортопед, а заместителю IT-директора предлагают зарплату от 350 тыс. рублей. Кроме того, зарплату от 280 до 350 тыс. в Москве предлагают специалисту по DevOps.

В Санкт-Петербурге одну из самых высоких зарплат - от 300 тыс. рублей в месяц - предлагают главному бухгалтеру розничной сети, разработчик IOS там может получать 270 тыс. рублей. Руководителю отдела программирования и поддержки ПО предлагают от 170 тыс. рублей в месяц.

Говоря о регионах, одну из самых высоких зарплат от 300 тыс. рублей может получать управляющий директор в Воронеже. Там же директору по управлению персоналом предлагают зарплату в 300 тыс. рублей. Системный аналитик в Екатеринбурге может получать зарплату от 150 тыс. рублей, а инженер-строитель - 150 тыс. рублей в месяц.

В Ростове-на-Дону руководителю проекта по строительству предлагают зарплату в 250 тыс. рублей в месяц, а стоматологу-ортопеду - от 150 тыс. рублей в месяц. В Краснодаре ведущему программисту "1С" предлагают зарплату от 130 до 150 тыс. рублей в месяц. А инженер-программист веб-приложений там может получать от 120 тыс. рублей.

Также высокие зарплаты предлагают в Красноярске. Так, руководитель группы привлечения юридических лиц может получать от 150 тыс. рублей в месяц, а территориальный менеджер по развитию бизнеса - от 80 до 100 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде личному охраннику предлагают зарплату от 100 до 120 тыс. рублей, примерно такую же зарплату могут получать стоматолог-ортодонт и программист "1С", их заработок может составлять от 100 тыс. рублей.