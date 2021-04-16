"Известия": россияне назвали комфортную для жизни сумму сбережений

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россияне считают сбережения в среднем в 1,3 млн рублей комфортными для жизни. Об этом сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на исследование "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, которое проводилось в марте-апреле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Так, больше всего денег необходимо жителям Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга, при этом Москва в топ-5 городов, жители которых чаще всего делают накопления, не вошла. Также отмечается, что на регулярной основе или время от времени почти 40% россиян делают накопления, а большинство из них проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове. Уточняется, что в среднем такие россияне откладывают по 19,8% своего дохода. Так, мужчины откладывают на сбережения 16% доходов, а женщины - 24%, делая это в 1,2 раза чаще. Наиболее склонными к сбережениям оказались люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%), при этом только 28% молодежи признались в наличии накоплений.

Основными целями накоплений россиян, согласно опросу, являются непредвиденные обстоятельства, поддержка детей и путешествия. При этом наиболее популярными инструментами для инвестирования россияне назвали вложения в недвижимость (61%), рублевые банковские вклады (56%) и вложения в бизнес (19%). Уточняется, что треть респондентов готовы инвестировать на полгода, каждый пятый (20,5%) - на год, 17,4% - на 2-3 года, 13% - на 4-6 лет, а 9% - на срок свыше 10 лет.