"Росморпорт" ведет дноуглубительные работы и берегоукрепление в порту Геленджика

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. "Росморпорт" в рамках проекта по реконструкции инфраструктуры в порту Геленджика ведет дноуглубительные работы и проводит мероприятия по берегоукреплению, сообщили ТАСС в пресс-службе "Росморпорта".

Как сообщалось, "Росморпорт" вложит 4,5 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, в реконструкцию инфраструктуры в порту Геленджик, остальные средства предоставит инвестор - "Морской порт Геленджик", сумма не уточнялась.

"В настоящее время в рамках госконтракта выполняются строительно-монтажные работы по объектам федеральной собственности. На сегодняшний день ведется устройство свайного основания Северного мола, дноуглубительные работы и устройство берегоукреплений №1 и №2" - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что строительство объектов инфраструктуры ФГУП "Росморпорт" и первоочередных объектов инфраструктуры планируется завершить в 2022 году, после чего продолжится развитие береговой составляющей инвестором.

Согласно данным "Росморпорта", в состав комплекса в морском порту Геленджик войдет пассажирский терминал с причалом для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 м, длиной до 142,13 м и пассажировместимостью до 940 человек, яхтенная марина, оградительные и берегоукрепительные гидротехнические сооружения, здание пассажирского терминала с пунктом пропуска пассажиров через государственную границу РФ. Проектная мощность терминала составит порядка 19,6 тыс. пассажиров в год.