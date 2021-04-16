Минприроды внесло в кабмин поправки в закон о недрах

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минприроды России разработало законопроект, позволяющий разделять лицензии на месторождения. Документ внесен в правительство, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Заинтересованность в данных поправках выражает компания "Лукойл", которой они позволят разделить лицензии на пользование участками недр на Каспии.

Поправки в закон "О недрах" касаются части совершенствования механизма разделения, выделения или объединения участков недр, пояснили ТАСС в министерстве. Они предусматривают "возможность разделения лицензий на право пользования недрами". "Законопроект прошел процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесен в правительство РФ", - сообщили в Минприроды.

"Лукойл" проявляет заинтересованность в указанных изменениях законодательства и готов организовать содействие со стороны бизнес-сообщества для их внесения", - пояснили в министерстве. В настоящее время необходимая нормативная правовая база, позволяющая разделять лицензии на право пользования недрами, в России отсутствует.

ТАСС пока не располагает комментарием компании по этому вопросу.

"Лукойл" разрабатывает в Северном Каспии несколько нефтегазовых проектов. Одно из них - месторождение имени Корчагина - с этого года лишилось льгот по экспортной пошлине в результате налоговой реформы. Минфин предлагал перевести проекты, оставшиеся без прежних преференций, на режим налога на добавленный доход (НДД), однако для этого Каспийское месторождение "Лукойла" не подходит по параметрам. По сведениям газеты "Коммерсантъ", месторождение имени Корчагина находится в границах одного лицензионного участка с новыми морскими месторождениями, в частности им. Филановского, которое уже получило льготы как новое морское месторождение. Потери "Лукойла" от отмены льгот оцениваются в 10 млрд рублей, сообщало издание.

Однако поправки в законодательство о недропользовании не единственные, необходимые для перевода месторождения на режим НДД. Сделать это окончательно позволят поправки в Налоговый кодекс. ТАСС не располагает позицией министерства по этому вопросу.