"Ъ": кабмин увеличит доплаты нефтяникам по демпферу до 60 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено увеличить компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке - с 1 мая компенсации нефтяникам по демпферу в 2021 году вырастут с 40 млрд до 60 млрд рублей. При этом половину субсидии Министерство финансов планирует вернуть за счет повышения налога на добычу нефти, сообщает " Коммерсантъ " со ссылкой на источники.

Минэнерго и Минфин на фоне ослабления курса рубля к доллару, который наряду с ценой на нефть определяет уровень экспортной альтернативы для топлива, приняли решение снизить индикативную цену на бензин с 1 мая в формуле демпфера не на 2,7 тыс. рублей, а на 4 тыс. рублей за тонну.

От уровня индикативных цен зависит размер выделяемой НПЗ субсидии за поставки на внутренний рынок. Чем она ниже реальной экспортной цены, тем больше выплат получают нефтяники. Если же индикативная внутренняя стоимость топлива выше экспортной, то уже нефтекомпании платят в бюджет.

При этом Минфин планирует частично компенсировать новые расходы, дополнительно обложив добычу нефти. Так, предполагается рост налога на добычу полезных ископаемых для нефти. При этом как именно будет повышен НДПИ, пока неизвестно.

В Минфине за запрос "Коммерсанта" не ответили.