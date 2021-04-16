Минпромторг не видит необходимости в постановлении о регулировании цен на минудобрения

ПЕРМЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ не видит необходимости в принятии постановления о регулировании цен на минеральные удобрения для аграриев в России, заявил замглавы министерства Михаил Иванов. По его словам, сельхозтоваропроизводители закупили 60% от годовой потребности в удобрениях.

"Министерство сельского хозяйства направляло проект постановления о заключении соглашений между сельхозтоваропроизводителями и производителями минеральных удобрений, направленный на сдерживание цен. Мы считаем, что с учетом той работы, которая проводится с начала этого года..., те меры, которые сегодня принимаются производителями минеральных удобрений по сдерживанию цен на внутреннем рынке, - достаточно", - сказал он ТАСС.

Выступая на конференции "Минеральные удобрения", Иванов сообщил, что, по оперативным данным, сельхозтоваропроизводители уже закупили 60% от годовой потребности в удобрениях - 2,6 млн т в действующем веществе при потребности на год в 4,5 млн т.

По его словам, в РФ действует соглашение по сдерживанию цен на удобрения между их производителями и аграриями. Согласно документу, которым максимальный прирост отпускной стоимости не может превышать 5% месяц к месяцу, и фактически цена на внутреннем рынке на удобрения ниже мировых на 20-30%

"По факту мы уже применяем те механизмы сдерживания, о которых сегодня говорят", - отметил Иванов. "В нашем понимании, того набора мер и то взаимодействие, которое сегодня выстроено между Минпромторгом, Минсельхозом, агросоюзами и Российской ассоциацией производителей удобрений, достаточно, чтобы обеспечить в полном объеме потребности наших аграриев в минудобрениях", - добавил замминистра.

16 марта стало известно о том, что Минсельхоз РФ подготовил проект постановления о снижении и поддержании цен на минеральные удобрения, в котором Минпромторгу совместно с Минсельхозом предлагается заключить соглашения с производителями и поставщиками минеральных удобрений. Уточняется, что соглашения признаются допустимыми в случае соблюдения некоторых условий. Так, предметом соглашений должна выступать реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Российской Федерации. Кроме того, соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров.