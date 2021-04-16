Объединение активов с "ВЭБ-Лизингом" подразумевает передачу ГТЛК 79 самолетов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Объединение активов "ВЭБ-Лизинга" и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) подразумевает передачу последней 79 самолетов, которые на данный момент уже находятся на балансе "ВЭБ-Лизинга", сообщил журналистам генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. Также ГТЛК станет получателем 30 самолетов МС-21 (контракт на их поставку "ВЭБ-Лизингом" и "Иркутом" был подписан еще в 2013 году), которые компания надеется получить до 2027 года.

"Сделка [по объединению активов] включает в себя передачу 79 воздушных судов, которые сегодня принадлежат "ВЭБ лизингу", фондирование под эти активы по той же сумме, которые эти активы стоят, и передачу дополнительного капитала, - сказал Дитрих. - В портфеле активов "ВЭБ лизинга", в том числе, предусматривается и поставка самолетов МС-21. Исходя из тех контрактов, которые заключал "ВЭБ лизинг", они должны быть поставлены до 2027 года. Наши переговоры с Минпромторгом показывают их нацеленность на то, чтобы эта поставка состоялась <….>. Вот эти 30 машин мы очень ждем, и их финансовая модель должна сложиться".

Как уточнили в пресс-службе ГТЛК, после передачи 79 самолетов лизинговый портфель компании увеличится примерно на 10%.

В 2020 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале реформы институтов развития, в рамках которой часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры. Некоторые организации будут ликвидированы.

Как следует из дорожной карты реформы, "ВЭБ-Лизинг" будет ликвидирован до 30 декабря 2021 года. Предложения по перечню активов, которые будут участвовать в объединении ГТЛК и "ВЭБ-лизинга", а также список активов, которые перейдут в ВЭБ.РФ, должны были быть подготовлены до 31 марта. Заключение договоров о приобретении активов намечено на 25 июня.

По словам заместителя генерального директора ГТЛК Юлии Локтионовой, при формировании дорожной карты компания исходила из того, что активы, которые будут передаваться ГТЛК, "должны быть комплементарны деятельности ГТЛК". "Прежде всего это авиационные активы, в том числе различные виды самолетной и вертолетной техники, которые мы планируем до конца года получить на свой баланс. Безусловно, могут быть другие варианты сделки, поскольку решения принимаются на уровне правительства РФ", - отметила она.