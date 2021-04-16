{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,27%

Индекс РТС увеличился на 0,64%

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,27% и достиг 3 578,01 пункта, индекс РТС поднялся на 0,64% - до 1 484,25 пункта.

К 10:25 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 579,66 пункта (+0,31%), индекс РТС рос на 1,3% - до 1 493,99 пункта.

Стоимость июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,21% - до $67,08 за баррель. Фьючерс нефти сорта WTI дорожает на 0,2% и торгуется на уровне $63,64 за баррель.

Теги
Россия
Объем ввода индивидуального жилья в Кировской области сократился в 2020 году на 10%
По данным регионального Минстроя, в регионе в прошлом году построили частные жилые дома общей площадью 204 тыс. кв. м
Читать полностью