"Северсталь" в I квартале увеличила чистую прибыль в 10 раз

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - марта 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее в 10 раз и составила $721 млн. Показатель EBITDA удвоился и достиг $1,16 млрд, следует из сообщения компании.

При этом чистая прибыль компании выросла на 87% по сравнению с предыдущим кварталом, а показатель EBITDA возрос на 64% в квартальном выражении.

Выручка компании в первом квартале увеличилась на 27,5%, до $2,22 млрд. Свободный денежный поток за период составил $497 млн, что в 9,2 раза выше, чем годом ранее. Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила 52,4% против 31,9% годом ранее, что стало рекордно высоким показателем для компании.

"В четвертом квартале 2020 года цены на стальную продукцию и сырье достигли самых высоких за несколько лет значений. В данный момент рыночная ситуация особенно выгодна для металлургов с вертикальной интеграцией и собственными ресурсными активами. Несмотря на снижение выручки, на которое повлияли неблагоприятные макрофакторы в первой половине года, мы сохранили рентабельность на уровне 35,3%. В четвертом квартале показатель рентабельности по EBITDA составил рекордные 41,2%", - приводятся слова главы "Северстали" Александра Шевелева в сообщении.

Капитальные затраты компании составили $278 млн против $311 в предыдущем квартале.

Чистый долг "Северстали" на конец первого квартала 2021 года составил $1,589 млрд против $2,029 млрд на конец четвертого квартала 2020 года. Соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до уровня 0,52x с 0,84х на конец 2020 года.

Выпуск стали

В первом квартале компания произвела 2,96 млн тонн стали, что на 4% выше, чем годом ранее. При этом выпуск чугуна за отчетный период вырос на 11% относительно уровня годом ранее - до 2,67 млн тонн.

Консолидированные продажи стальной продукции в первом квартале 2021 года составили 2,63 млн тонн, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2020 года. "Северсталь" в I квартале также увеличила производство труб большого диаметра более чем в три раза - до 60 тыс. т, отмечает компания.

Консолидированные продажи стальной продукции в первом квартале 2021 года составили 2,63 млн т (-1%), что объясняется возросшими объемами производства и завершением краткосрочных ремонтов в предыдущем квартале, отметила компания.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в I квартале выросла до 46% против 42% годом ранее. Продажи концентрата коксующегося угля по итогам периода увеличились на 4%, до 988 тыс. т, железорудных окатышей - сократились на 11%, до 2,65 млн т, железорудного концентрата - выросли на 2%, до 1,5 млн т.

"Северсталь" в I квартале также увеличила производство труб большого диаметра более чем в три раза - до 60 тыс. т.

"В первом квартале 2021 года доля продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле "Северстали" сократилась до более привычного уровня в 46% по сравнению с исключительными 53% кварталом ранее. Наша долгосрочная цель по этому показателю в продуктовом миксе остается на уровне 53%, в частности, этому будет способствовать запуск непрерывно-травильного агрегата №4, который мы осуществили в первом квартале этого года. Мы продолжим развивать наши продажи и сконцентрируемся на поставках металла на крупные российские промышленные и инфраструктурные объекты, на развитии толлинговых схем продаж, а также на увеличении количества предприятий малого и среднего бизнеса среди наших клиентов", - отметил глава "Северстали" Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

Средневзвешенная цена реализации стальной продукции компанией в I квартале в связи с положительной динамикой цен на сталь на экспортных рынках, достигшей десятилетнего максимума, по сравнению с I кварталом 2020 года выросла на 33% - до $696 за т, говорится в сообщении.