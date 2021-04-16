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Санкции в отношении России
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Костин прокомментировал новые санкции США против России

Глава ВТБ считает, что выстраивать стабильные и предсказуемые отношения, вводя новые санкции, нельзя

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Выстраивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ, вводя новые санкции, нельзя. Об этом в пятницу сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV, комментируя новые санкции США против России.

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"Любые санкции разрушительны. Поэтому нельзя выстроить стабильные и предсказуемые отношения, анонсируя новые санкции. Я думаю, Россия неизбежно ответит [на санкции]", - сказал он.

Костин добавил, что Россия и США не являются врагами, у стран нет плохих намерений по отношению друг к другу. "Было бы очень хорошо, если бы два президента смогли сесть и поговорить. <...> Я думаю, что мы должны работать вместе и попытаться определить, что хорошо, а что плохо. <...> Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой", - отметил он.

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РоссияСанкции в отношении РоссииКостин, Андрей Леонидович
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