"Ведомости": регистрация на "Госуслугах" станет автоматической при обращении в госорганы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россияне смогут получать учетную запись на портале госуслуг по умолчанию при любом обращении в государственные органы - поводом для регистрации на "Госуслугах" могут стать, к примеру, рождение ребенка или получение паспорта. Новый формат создания учетных записей на портале предлагается проектом "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ), сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на проект.

По данным издания, ЦПГ разрабатывает рабочая группа "Национальная инновационная система", возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С проектом программы ознакомились "Ведомости". Одна из целей проекта - увеличить долю зарегистрированных на "Госуслугах" россиян к 2024 году до 85%, на апрель 2021 года подтвержденный аккаунт на портале имеют 77 млн человек.

Авторы ЦПГ предлагают изменить процедуру регистрации таким образом, чтобы учетная запись создавалась автоматически, как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Сопутствующая этой процедуре проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для портала госуслуг. С этого времени личный кабинет гражданина будет сформирован, там уже будут собраны его документы, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки. В перспективе россиянину не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт - система будет идентифицировать личность по его лицу или голосу, для этого человек должен будет зарегистрироваться (то есть сдать образцы биометрии) в Единой биометрической системе.

Сейчас для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, "Сбера" или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной, и клиент получает доступ ко всем услугам портала.