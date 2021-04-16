Росконгресс заявил, что ПМЭФ состоится с соблюдением мер эпидемиологической безопасности

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в этом году состоится 2-5 июня, пройдет с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс по итогам совещания по вопросам подготовки к проведению мероприятия.

"Оргкомитет Петербургского международного экономического форума прорабатывает все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На площадке будут учтены требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Безусловно, мы будем вынуждены ввести ряд ограничений по сравнению с предыдущими годами, но соблюдение новых правил является гарантом безопасности каждого участника мероприятия, и это для нас абсолютный приоритет", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, чьи слова приводятся в материале.

За соблюдение и разработку противоэпидемиологических мероприятий отвечает специальная рабочая группа оргкомитета ПМЭФ, которую возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы работаем в тесной связке с нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения, специалисты разных стран обмениваются опытом по борьбе с пандемией, лучший опыт масштабируется на глобальном уровне. Россия в этом плане является одной из лидирующих стран, мы смогли значительно ограничить распространение коронавирусной инфекции на своей территории, достаточно быстро взять ситуацию под контроль. Весь наш накопленный опыт будет использован для разработки необходимого комплекса мер и обеспечения безопасности участников ПМЭФ", - цитирует пресс-служба Попову.

В частности, на площадке будут установлены рециркуляторы воздуха и устройства обеззараживания, будет проводиться тепловизионный контроль.

Личное участие в ПМЭФ ранее подтвердил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Совместно с Поповой он проведет специальный брифинг для участников форума по вопросам борьбы с пандемией в России и мире.