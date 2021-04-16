Что делать, если у банка отозвали лицензию

Всего в России за последние восемь лет количество кредитных организаций уменьшилось больше чем на 500 — с 956 в начале 2013 года до 405 в марте 2021 года. И в течение следующих трех лет еще до 15 банков ежегодно будут добровольно покидать российский финансовый рынок, ожидают эксперты.
Рассказываем, как вернуть деньги с депозита и не увеличить задолженность по кредиту, если именно ваш банк лишился лицензии.
У меня есть вклад в банке, у которого отозвали лицензию. Что делать?
- Во-первых, убедитесь, что банк входит в систему страхования вкладов. Она предусматривает компенсационные выплаты клиентам в случае отзыва лицензии у банка.
- Во-вторых, выясните, попадает ли вклад в категорию застрахованных. Например, не страхуются вклады адвокатов, нотариусов или если счет открыт для профессиональной деятельности.
Но в следующий раз лучше, конечно, проверить эту информацию еще до открытия депозита.
И как мне вернуть деньги?
- Оформите заявление для банка-агента.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определит список таких банков, которые и займутся выплатой страховки. Подать заявление нужно до завершения процедуры банкротства кредитной организации. А длиться этот процесс может около года.
- Выясните порядок выплаты компенсации.
Такую информацию обычно публикуют в СМИ, на информационных стойках в самом банке, на сайте АСВ в разделе "Страховые выплаты" или же направляют клиентам лично.
- Обратитесь за компенсацией.
Как правило, выплаты начинаются через 14 дней после отзыва лицензии. Место выплат — АСВ или назначенные им банки.
При подаче заявления нужно указать удобный способ получения денег: наличными или переводом на карту/счет в банке.
Сколько денег вернут?
Максимальная сумма компенсаций для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн рублей. Проценты по вкладам тоже застрахованы и выплачиваются в рамках установленного лимита.
У меня был вклад в валюте. Смогу ли я получить компенсацию?
Да, но компенсация выплачивается только в рублях. Сумма вашего вклада будет пересчитана в рубли по курсу ЦБ на день отзыва лицензии у банка. Лимит тот же — 1,4 млн рублей.
А если в рухнувшем банке у меня было несколько вкладов, сколько получится вернуть?
В этом случае средства со всех депозитов суммируются.
- Если сумма не превысит установленного размера максимальной компенсации 1,4 млн рублей, то получите все деньги.
- Если сумма вкладов больше этой величины, то АСВ вернет пропорциональную часть от каждого из них, но не больше все тех же 1,4 млн рублей. А остаток можно получить в ходе конкурсного производства — если у банка хватит денег рассчитаться со всеми кредиторами. Чтобы избежать такой ситуации, открывайте депозиты в нескольких банках, советуют специалисты проекта ЦБ по финансовой грамотности.
Что будет с эскроу-счетом, который нужно было открыть, чтобы купить квартиру в строящемся доме?
С 1 июля 2019 года российские застройщики не могут напрямую привлекать деньги граждан — они перешли к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Подробнее о том, как работают последние, мы писали здесь.
И если такой счет для сделки с недвижимостью у вас был в банке, который лишился лицензии, АСВ гарантирует возврат суммы до 10 млн рублей. То есть с элитным и дорогим жильем риски потери денег все же остаются.
У меня был кредит в лишившемся лицензии банке. Теперь его можно не платить?
Нет, отзыв лицензии у банка не означает, что кредит можно не платить. Долг никуда не исчезнет.
Поэтому заемщику нужно:
- проверить поступление последнего платежа по кредиту;
- взять справку о состоянии задолженности;
- узнать в банке дальнейший порядок действий и уточнить реквизиты для платежей.
На специальном портале АСВ есть информация, как оплатить кредит любого банка с отозванной лицензией.
В банке у меня был и депозит, и кредит. Я получу компенсацию или депозит пойдет на выплату займа?
Да, депозит пойдет на покрытие кредита.
Сумма долга на момент отзыва у банка лицензии будет вычитаться из суммы всех вкладов в этом банке. Если размер депозита будет больше величины кредита, то человек получит разницу между ними.