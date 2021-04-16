Что делать, если у банка отозвали лицензию

Оформите заявление для банка-агента.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определит список таких банков, которые и займутся выплатой страховки. Подать заявление нужно до завершения процедуры банкротства кредитной организации. А длиться этот процесс может около года.

Выясните порядок выплаты компенсации.

Такую информацию обычно публикуют в СМИ, на информационных стойках в самом банке, на сайте АСВ в разделе "Страховые выплаты" или же направляют клиентам лично.

Обратитесь за компенсацией.

Как правило, выплаты начинаются через 14 дней после отзыва лицензии. Место выплат — АСВ или назначенные им банки.

При подаче заявления нужно указать удобный способ получения денег: наличными или переводом на карту/счет в банке.