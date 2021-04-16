Костин считает, что Россия может снизить внутренние заимствования на 900 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия может сократить объем внутренних заимствований в 2021 году на 900 млрд рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом в пятницу он сообщил в интервью телеканалу Bloomberg TV .

"Ранее министр финансов РФ говорил о том, что внутренние заимствования на этот год могут сократиться примерно на 900 млрд рублей", - сказал он.

При этом Костин отметил, что объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на балансе ВТБ составляет около 1,7 трлн рублей, что больше общего объема вложений американских инвесторов. "Всего российские банки имеют около 7,6 трлн рублей (объем средств, вложенных в ОФЗ, - прим. ТАСС)", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, принимая во внимание введение властями США ограничений для инвесторов на операции с госбумагами РФ. Ранее министерство финансов США объявило, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.