В Минпромторге сообщили, что власти могут поддержать проекты по водороду на 1 млрд рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти РФ в этом году могут поддержать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по пяти проектам в области оборудования и транспорта на водороде на 1 млрд рублей, заявил замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

"В этом году в рамках постановления правительства планируем просубсидировать компаниям затраты на НИОКР по созданию конкурентоспособного российского оборудования. Здесь речь идет и о газовых турбинах на метано-водородном топливе, и о современных с точки зрения мощности электролизерах, а также создании некоторых видов транспорта. Всего около пяти технологий на общую сумму более одного миллиарда рублей у нас сегодня стоят в пуле на поддержку", - сказал он на заседании набсовета консорциума водородных технологий.

Министерство также предлагает создать полигоны и кластеры для отработки технологий водородной энергетики. "В начале года мы создали ведомственную рабочую группу по развитию водородной энергетики, кроме того, мы готовим предложения по формированию кластеров и полигонов для апробации комплексного внедрения технологий водородной энергетики в ТЭК, промышленном производстве и на транспорте в нашей стране", - сказал он. По словам замминистра, для них могут применяться уже действующие механизмы поддержки промышленных кластеров.

Иванов пояснил, что Минпромторг является ответственным за реализацию таких пилотных проектов в области водородной энергетики, как установки по производству водорода без выбросов углекислого газа и опытные образцы железнодорожного транспорта. При этом российские компании обладают компетенциями, необходимыми для создания отечественного оборудования в этой области, добавил он.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин говорил ранее, что Россия планирует интенсивно наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять 20-25% мирового рынка торговли водородом. В 2024 году Россия будет экспортировать 0,2-1 млн тонн, в 2035 году - 2-7 млн тонн, а в 2050 г. уже 7,9-33,4 млн тонн водорода.

К 2024 году запланирована реализация ряда пилотных проектов в области водородной энергетики, направленных в том числе на создание и применение пилотных установок производства водорода без выбросов углекислого газа.

Россия также планирует разработку, изготовление и испытание газовых турбин на метано-водородном топливе, создание опытного образца железнодорожного транспорта на водороде и опытных полигонов низкоуглеродного производства водорода на объектах переработки углеводородного сырья или добычи природного газа, а также производство водорода с использованием атомных электрических станций.