Совет Госдумы обсудит вопрос об обращении в ФАС по поводу роста цен на туризм

МОСКВА, 16 апреля./ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник обсудит вопрос об обращении в Федеральную антимонопольную службу и Минэкономразвития по вопросу роста цен на отдых внутри страны. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Депутаты на ближайшем заседании Совета Госдумы рассмотрят этот вопрос и предложат профильным комитетам направить соответствующие материалы в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер и выработки предложений о недопустимости роста цен на отдых", - написал председатель палаты.

Спикер напомнил, что ранее власти РФ ограничили "полеты в Турцию и Танзанию из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в этих странах". "Это необходимая мера - государство должно заботиться о здоровье своих граждан", - заметил он.

"Но как на это отреагировал туристический и гостиничный бизнес, перевозчики нашей страны? Как оказалось, повышением цен, причем для многих семей неподъемным", - констатировал Володин, приведя в пример сообщение ТАСС о том, что цены на отдых в Сочи в мае в среднем выросли до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию. Володин подчеркнул, что такая ситуация недопустима.

В связи с этим председатель Госдумы напомнил, что "в первую волну заболеваемости производители лекарств и медизделий подняли стоимость жизненно необходимых товаров". "Нам пришлось принять ряд законов и решений для защиты прав граждан", - добавил Володин.

"Говорил об этом ранее, повторю и сейчас - необходимо сделать все, чтобы граждане нашей страны могли отдохнуть летом на Черном море, на Каспии и Балтике, на Камчатке и Кавказе, на Волге и Байкале, получив качественные услуги и, что важно, по доступной стоимости", - написал он.