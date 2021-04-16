Минтранс настаивает на приоритете ж/д перевозок для контрактов "вези или плати"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минтранс России доработал законопроект о долгосрочных контрактах по принципу "вези или плати" между РЖД и грузоотправителями, сохранив при этом приоритет для предоплаченных железнодорожных перевозок грузов. Это следует из письма замминистра транспорта Владимира Токарева в адрес аппарата правительства (текст письма имеется в распоряжении ТАСС).

Поправки Минтранса и поручение президента

Президент РФ Владимир Путин 2 марта провел совещание о развитии угольной отрасли и поручил до 30 апреля 2021 года заключить долгосрочные договоры между РЖД и угледобывающими компаниями о вывозе продукции в восточном направлении. Изменений приоритетности доступа грузов к инфраструктуре для договоров поручением президента предусмотрено не было.

Минтранс России затем подготовил поправки к уставу железнодорожного транспорта. Законопроект предполагает, что между крупными грузоотправителями и РЖД заключаются долгосрочные контракты на условиях взаимной ответственности владельца груза и перевозчика, при этом грузы по этим договорам едут в приоритетном порядке. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать законопроект. Как сообщало издание "Коммерсантъ", основные претензии состояли в возможной дискриминации других пользователей железных дорог и несимметричности ответственности РЖД и грузоотправителей.

Позиция Минтранса и ФАС

Токарев в докладе, приложенном к письму, отмечает, что законопроект согласован Минэкономразвития и Минпромторгом, получил заключение Минюста. Как следует из материалов рассмотрения документа, против введения приоритета для грузов, которые едут по контрактам "вези или плати", выступила Федеральная антимонопольная служба.

"Предлагаемые изменения создадут предпосылки для создания дискриминационных условий и непрозрачности распределения мощностей инфраструктуры между грузоотправителями", - заявили в ФАС. Минтрансом замечания ФАС учтены не были.

Приоритет доступа для контрактов "вези или плати" в доработанной версии документа в итоге закреплен следующим образом.

"Перевозки грузов, выполняемые по договорам об организации перевозок с дополнительными условиями, осуществляются в первоочередном порядке с учетом очередности, определяемой правительством Российской Федерации", - говорится в новой версии законопроекта, которая также приложена к письму Токарева.

Позиция юристов

Коллегия адвокатов "Юков и партнеры" ранее представила правовое заключение с анализом действующего законодательства на предмет возможности заключения долгосрочных контрактов на вывоз грузов от имени старшего партнера Марка Каретина (есть в распоряжении ТАСС).

В нем говорится, что нормативно-правовая база позволяет заключать такие договоры на основе взаимной и соразмерной ответственности. В заключении коллегии отмечается, что договоры при этом не могут давать приоритет тем или иным грузоотправителям.

"При заключении договоров перевозчиком <…> должны быть учтены провозные и пропускные способности", в том числе инвестиционные планы РЖД по расширению и модернизации инфраструктуры, заключает Каретин.