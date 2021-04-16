Секретариат ОПЕК 26 мая проведет семинар по цифровизации энергетического сектора

ТАСС, 16 апреля. Секретариат ОПЕК 26 мая проведет семинар по внедрению инновационных технологий в области цифровизации энергетического сектора, говорится в сообщении организации.

"Секретариат ОПЕК проведет третий семинар по информационным технологиям в энергетике в среду, 26 мая 2021 года, в режиме видеоконференции", - сказано в сообщении.

В ходе семинара эксперты стран - членов ОПЕК и международных организаций и компаний обсудят новые технологии для нефтехимии, инновации и ключевые тенденции в цифровизации энергетического сектора, а также разработки в области блокчейн и коммуникационных технологий.

"Нефтяной сектор всегда оставался гибким и адаптивным к новым технологиям с целью их использования для повышения эффективности и результативности деятельности отрасли, такой как добыча, разведка и транспортировка. По сути, технологии помогли нашей отрасли повысить свои стандарты, а также улучшить свои экологические показатели", - отметил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении.