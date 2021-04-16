Субсидия на продвижение в сервисах "Яндекса" охватит до 15 тыс. бизнесменов Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новая субсидия на продвижение в сервисах "Яндекса" охватит около 13-15 тыс. предпринимателей Москвы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Мэр столицы Сергей Собянин накануне написал на своей официальной странице во "ВКонтакте", что московским предпринимателям предоставят доступ к двухмесячной рекламной кампании за 10% от ее стоимости и возможность пройти бесплатный курс по интернет-продвижению.

"Мы надеемся, что эта мера охватит 13-15 тыс. предпринимателей. Поскольку сейчас одной из самых востребованных у бизнеса субсидий является возмещение части затрат на продвижение товаров или услуг на рекламных интернет-площадках, то и новая мера должна быть сверхпопулярна", - сказал Фурсин.

По его словам, воспользоваться новой субсидией смогут предприниматели, имеющие физическую точку продаж в Москве, например кафе, салон красоты, автосервис. Они не должны продавать товары и услуги из списка запрещенных, не должны иметь опыт пользования рекламной подпиской.

Предпринимателям будет доступно автоматическое размещение рекламы в различных сервисах "Яндекса" - "Поиск", "Карты", "Услуги", "Дзен" - и на сайтах-партнерах рекламной сети. Для участия им необходимо заполнить заявку, посмотреть обучающий курс, пройти тест и оплатить 10% бюджета рекламной подписки. Остальные 90% субсидируют правительство Москвы и "Яндекс", пояснил собеседник агентства. Прием заявок продлится до 15 июля.

"Субсидия будет доступна как опытным предпринимателям, так и тем, кто зарегистрировал свой бизнес в 2021 году", - уточнил Фурсин. Он добавил, что всем участникам программы "Яндекс" подарит скидку 50% на следующую рекламную кампанию на три или шесть месяцев.