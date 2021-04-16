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Матвиенко заявила, что Россия должна готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции

В стране будут делать все, чтобы государство оставалось доброжелательным для всех партнеров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать на территории РФ, сказала спикер Совфеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия должна готовиться к восстановлению трудовой миграции из других стран с учетом эпидемической обстановки. Об этом она заявила в пятницу на 52-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

"Мы хорошо понимаем, что вечно нельзя держать границы закрытыми. Те страны, которые выбрали такой путь, не показывают достойных результатов ни в борьбе с пандемией, ни в росте экономики. Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции и вырабатывать все необходимые нормы и правила, чтобы в новых реалиях этот процесс был выстроен с учетом санитарных требований и общей эпидемиологической обстановки", - сказала Матвиенко.

"Мы будем делать все, чтобы Россия оставалась доброжелательным государством для всех наших партнеров, зарубежных граждан, которые хотят трудиться, учиться и проживать в РФ", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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