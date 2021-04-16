Последние по действующему контракту российские ракетные двигатели РД-180 передали США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") передало шесть двигателей РД-180 американским заказчикам. Об этом в пятницу сообщили в Роскосмосе.

"В среду, 14 апреля 2021 года, в Научно-производственном объединении "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко состоялась сдача шести двигателей РД-180 американским заказчикам. Представители компаний Pratt & Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели", - говорится в сообщении.

Как уточнили представители госкорпорации, эта поставка станет последней по действующему контракту.

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО "Энергомаш". Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas. Всего в рамках более чем двадцатилетнего сотрудничества НПО "Энергомаш" поставило в США 122 товарных двигателя РД-180.