Приморье за пять лет в два раза увеличит производство меда

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Пчеловоды Приморского края планируют за пять лет увеличить производство меда в два раза - до 12 тыс. тонн в год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"В среднем в Приморье производится более 5 тыс. тонн меда в год, более половины которого уходит за пределы региона. В планах нарастить производство до 12 тыс. тонн в течение пяти лет, а также в течение двух лет открыть еще две лаборатории по аккредитованию меда для продажи на экспорт", - цитируют в пресс-службе министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца.

По словам председателя краевого союза пчеловодов Рамиля Еникеев, в 2020 году регион вышел на первое место по производству меда в России, обойдя по этому показателю традиционных лидеров - Башкирию и Алтайский край. По итогам прошлого года Приморье стало общероссийским лидером по экспорту меда.

"Весь мед, который производится в крае - из дикорастущих растений. Это показатель того, что наш продукт не подвержен воздействию препаратов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры. К тому же, в тайге отсутствуют крупные промышленные предприятия. Все это в совокупности позволяет говорить о нашем меде как об экологически чистом", - сказал Еникеев.

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, экспортирующих свои товары и услуги, является одной из задач центра "Мой бизнес" по национальному проекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 млрд до $3,9 млрд. Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.