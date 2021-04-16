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Санкции в отношении России

Кремль уверен в экономической стабильности в России после объявления новых санкций США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США.

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"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", - сказал представитель Кремля.

"Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", - заявил он.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении РФ. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

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РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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