В Карелии откроют эко-отели на границе с заповедными зонами

ТАСС, 16 апреля. Модульные эко-отели на границе с заповедными зонами откроются в Карелии в 2022 году. Первый комплекс расположится на берегу Ладожского озера, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Национальные Экоотели Эссет Менеджмент", которая реализует проект, Михаил Ан.

"В этом году должны запустить проект на Ладоге к Новому году, проект на Белом море - к апрелю-маю следующего года. В первой очереди проекта - на Ладоге - 50-60 номеров. Эко-отель будет на четыре звезды, качественная инфраструктура без вреда природе, там разместятся модульные конструкции", - сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

Ан уточнил, что территория отеля на Ладожском озере составит 16 га, на Белом море - 18 га. Объем финансирования первого этапа проекта оценивается в 300-350 млн рублей. Инвестор ожидает, что спросу на эко-отели поспособствует близость к дикой природе, возможность заниматься рыбалкой, охотой и экстремальными видами спорта, а также транспортная доступность из Москвы благодаря строящейся трассе М-11.

Компания заинтересована в размещении эко-отелей также в других регионах и ведет переговоры с руководством Алтайского края, Крыма и регионов Поволжья, пояснил гендиректор.

Ранее сообщалось, что сеть экологических отелей планируют создать на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы в 2022-2023 годах за счет реализации комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь".

Красноярский экономический форум проходит в гибридном офлайн- и онлайн-формате с 12 по 16 апреля. Его основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС выступает стратегическим информационным партнером мероприятия.