Google пообещала удалить весь противоправный контент в ближайшее время

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Представители компании Google пообещали ознакомиться с материалами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России и удалить в ближайшее время весь контент, противоречащий российскому законодательству. Об этом в пятницу заявил глава комиссии Василий Пискарев по итогам встречи с представителями Google.

"Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", - сказал он.

Как отметил Пискарев, представители компании выразили готовность продолжать работать в российском правовом поле и отметили важность российской аудитории для них.

"Они проявили большую заинтересованность в нашем диалоге. Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию [с охватом] примерно 80 млн ежедневных посещений", - сказал депутат, уточнив, что речь идет о сервисе YouTube.

"Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены", - добавил он.

Комиссия Думы проведет повторную встречу с руководством Google в октябре-ноябре, чтобы проверить, устранила ли компания все нарушения российского законодательства.

"Мы договорились с компанией встретиться в октябре-ноябре этого года, сверить часы и посмотреть, какие вопросы были решены, а какие еще не решены", - сказал Пискарев журналистам.

По его словам, руководство компании обязалось за эти полгода устранить те нарушения, на которые обратили внимание депутаты, и заявило, что "вопросов к работе Google будет гораздо меньше". "Мы договорились отношения не терять и провести аналогичную встречу спустя полгода, чтобы за это время убедиться, что слова руководства Google не расходятся с делами", - подытожил Пискарев.