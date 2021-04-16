Комиссия Думы планирует провести беседу с руководством Facebook и Twitter

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует встретиться с руководством соцсетей Facebook и Twitter, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

В пятницу члены комиссии встречались с представителями Google. "На повестке также диалог с Facebook и Twitter, поэтому ждем от них теперь соответствующей реакции", - сказал он журналистам в пятницу.

По его словам, депутаты хотят выйти на диалог с этими соцсетями, высказать претензии к несоблюдению российских законов и "услышать, какие меры будут приниматься компаниями, чтобы нарушения закона были устранены как можно быстрее".

Позже в разговоре с журналистами глава комиссии уточнил, что от Twitter и Facebook "пока нет ответной реакции".

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа их привлекут к ответственности.