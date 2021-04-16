Google согласилась обозначить на карте Курилы как часть России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в пятницу обратили внимание компании Google на то, что на ее картах острова Курильской гряды не обозначены как часть РФ. В компании с данными доводами согласились.

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"Мы обратили внимание, что на части территории России наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", - сообщил журналистам по итогам встречи глава комиссии Василий Пискарев.

По словам Пискарева, компания с доводами комиссии согласилась "и запросила все дополнительные материалы". "Они сказали, что с этими материалами будут работать и все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", - добавил депутат.