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Google пообещала принять меры против выхода на наркодилеров через свои сервисы

Проблема обсуждалась на встрече представителей компании с членами комиссии Госдумы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Представители Google пообещали устранить нарушения, связанные с использованием сервисов компании для выхода на наркодилеров. Об этом в пятницу заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев.

"Нарушения, связанные с использованием Google для выхода на наркодилеров, - это, конечно, серьезные обвинения. Они с этим согласились. Мы показали наглядно, что такая возможность есть. Они примут активные меры к тому, чтобы устранить", - проинформировал Пискарев по итогам встречи с представителями Google.

В заседании приняли участие директор по государственной политике Google в странах СНГ и Европы Марко Понтини и директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич.

Ранее МВД России направило запрос представителю Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA) в России в связи с размещением в вакансий наркокурьеров в соцсети Facebook.

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