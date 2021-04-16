Минфин разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам средств

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минфин России прорабатывает законодательные меры по возврату переведенных мошенникам средств физических лиц. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в конференции "Комсомольской правды" "Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?".

"Сейчас как раз мы параллельно со Стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер - это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку. Сейчас такой вопрос прорабатывается, он, конечно, значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, пожилым людям, вернуть свои деньги", - отметил он.

По словам Чебескова, мошенники будут придумывать новые способы обхода этих мер. "Как я уже сказал, они (мошенники) будут придумывать какие-то дополнительные способы обхода этого, то есть в современном мире без каких-то навыков самому с этим работать будет все равно, конечно, сложно. Мы будем каждый раз это отрабатывать и решать проблемы, но все равно какие-то новые инструменты будут появляться", - сказал он.

"Наша задача - конечно, их сдерживать. И я надеюсь, что нововведения и законодательные, и нововведения, которые в будущем будут возможны - это я говорю про цифровой рубль, - помогут снизить эту проблему и защитить наших граждан", - добавил глава департамента Минфина.