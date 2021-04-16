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Минфин разрабатывает меры по возврату переведенных мошенникам средств

Глава департамента финансовой политики ведомства заявил, что мошенники продолжат придумывать новые способы обхода этих мер, но их будут сдерживать
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минфин России прорабатывает законодательные меры по возврату переведенных мошенникам средств физических лиц. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в конференции "Комсомольской правды" "Финансовая безопасность. Как защитить свои деньги от вездесущих мошенников?".

"Сейчас как раз мы параллельно со Стратегией развития финансовой грамотности прорабатываем некоторые законодательные меры. Одна из этих мер - это проработка вопроса регулирования, чтобы мы могли на законодательном уровне решить вопрос возврата денег, когда люди перевели эти деньги, и эти деньги ушли незаконным способом в другой банк или еще как-то на другой счет, чтобы мы могли эти деньги вернуть человеку. Сейчас такой вопрос прорабатывается, он, конечно, значительно ограничит и сдержит мошенников и позволит людям, в том числе и пенсионерам, пожилым людям, вернуть свои деньги", - отметил он.

По словам Чебескова, мошенники будут придумывать новые способы обхода этих мер. "Как я уже сказал, они (мошенники) будут придумывать какие-то дополнительные способы обхода этого, то есть в современном мире без каких-то навыков самому с этим работать будет все равно, конечно, сложно. Мы будем каждый раз это отрабатывать и решать проблемы, но все равно какие-то новые инструменты будут появляться", - сказал он.

"Наша задача - конечно, их сдерживать. И я надеюсь, что нововведения и законодательные, и нововведения, которые в будущем будут возможны - это я говорю про цифровой рубль, - помогут снизить эту проблему и защитить наших граждан", - добавил глава департамента Минфина.

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