ФАС ожидает введения эталонов на энерготарифы на законодательном уровне в 2021 году

СОЧИ, 16 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что эталонный принцип при формировании энерготарифов будет принят на законодательном уровне в 2021 году и заработает уже в 2022 году. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев на полях практического семинара "Стратегические цели развития тарифного регулирования в Российской Федерации".

"У нас эталоны в сетях на 2021 год стоят к принятию. Мы рассчитываем, что есть все шансы их принять и в 2022 год выйти с эталонным регулированием в сетевом комплексе", - сказал он.

Королев также добавил, что ФАС будет постепенно дорабатывать внедрение эталонов на тарифы в сфере ЖКХ. "Мы там не ставили себе жестких сроков. В принципе, вполне в состоянии будем в 2022-2023 годах на них перейти", - пояснил замглавы службы.

По его словам, на полях семинара ФАС в Сочи была достигнута договоренность о проведении ряда совещаний с целью доведения эталонов в сетевом комплексе до логического завершения. "ФАС ждет, что разброс тарифов на передачу [электроэнергии] по регионам сократится значительным образом: с 12 раз до гораздо меньших значений", - резюмировал Королев.

Ранее ФАС сообщила, что 1 июля 2021 года будет запущен пилотный проект по внедрению эталонных затрат в электросетевом комплексе в ряде российских регионов. В частности, в 2021 году планируется запуск энергозоны "Курганская область - Тюменская область, ХМАО, ЯНАО". В дальнейшем планируется увеличение количества "пилотов".