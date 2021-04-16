Глава АСИ: "Атлас новых профессий" стал руководством для подготовки специалистов в России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Атлас новых профессий", составленный в 2017 году и прошедший три редакции, в настоящий момент стал методическим руководством для подготовки востребованных специалистов в России. Об этом сообщила в пятницу глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Атлас новых профессий" содержит перечень профессий: какие вымрут, а какие появятся новые. Из форсайт-учебника этот документ превратился сегодня в реальное методическое руководство для нашей системы подготовки - и в среднем, и в высшем образовании", - сказала она в ходе встречи с делегацией министерства образования и науки Киргизской Республики.

По словам Чупшевой, российские учебные заведения ориентируются на "Атлас", разрабатывая и открывая новые образовательные программы для подготовки востребованных кадров.

"Атлас новых профессий" был составлен в 2017 году Московской школой управления "Сколково" и АСИ, прошел три редакции. Если в первом документе было 120 новых профессий по 14 отраслям, то в третьей редакции их стало более 300 по 27 отраслям - от металлургии и медицины до медиаразвлечений и fashion-индустрии. Появились и новые отрасли - экология, Нейронет, пищевая и тяжелая промышленность. В создании материалов для "Атласа" участвовало свыше 4 тыс. экспертов.