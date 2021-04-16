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Ростуризм сообщил, что продажа туров по России с кешбэком продолжится до 15 июня

Источники сообщили, что спрос на туры по России с кешбэком оказался настолько ажиотажным, что выделенные правительством на выплату возвратов средства уже закончились

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Продажа туров по России с кешбэком продолжится, как и планировалось, до 15 июня, сообщили ТАСС в Ростуризме.

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"Граждане могут продолжать покупать туры и проживание с кешбэком без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня", - заявили ТАСС в Ростуризме.

Ранее источники ТАСС сообщили, что спрос на туры по России с кешбэком даже до закрытия Турции оказался настолько ажиотажным, что выделенные правительством РФ на выплату возвратов средства уже закончились.

"Спрос на туры с кешбэком кратно превысил ожидания, которые изначально закладывались в программу, поэтому текущих лимитов недостаточно. В правительство об этом было доложено, и все необходимые меры для продолжения программы сейчас принимаются", - сказал один из источников ТАСС.

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