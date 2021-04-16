Пушков: Google должен удалить 6 тыс. запрещенных материалов для работы в правовом поле РФ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Компания Google для работы в правовом поле РФ должна удалить 6 тыс. материалов с запрещенной информацией на платформе YouTube, а также разблокировать ряд материалов российских СМИ, заявил ТАСС в пятницу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что представители Google в пятницу в ходе видеоконференции выразили готовность продолжить работу в российском правовом поле и удалить в ближайшее время весь контент, противоречащий законодательству РФ.

"Те отдельные шаги по выполнению требований Роскомнадзора, о которых сообщили представители Google во время встречи с комиссией Госдумы по иностранному вмешательству, идут в верном направлении. Но для того чтобы Google действительно работал в российском правовом поле, он должен, во-первых, отменить 23 акта цензуры в отношении российских СМИ. Разблокировка фильмов "Ржев" и "Беслан" может рассматриваться только в качестве первого и совершенно недостаточного шага на этом пути", - сказал Пушков.

"Во-вторых, они должны удалить 6 тыс. материалов с запрещенной информацией. Из них 4 тыс. материалов связаны с экстремизмом. Сохраняются также материалы, связанные с детской порнографией, продажей наркотиков, призывами к суициду и так далее", - добавил сенатор.

Как подчеркнул Пушков, основной массив претензий к Google со стороны Роскомнадзора пока сохраняется. При этом он отметил, что именно это ведомство в первую очередь определяет, в какой степени деятельность Google соответствует российскому законодательству. По его словам, есть запрещенные материалы, которые не удаляются с 2015 года, "хотя требуемый срок удаления составляет сутки".