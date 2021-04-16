Новак считает возможным временное введение ограничений на экспорт нефтепродуктов

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Введение ограничений на экспорт ряда нефтепродуктов обсуждается в кабмине для стабилизации на внутреннем рынке РФ, Минэнерго готово поддержать это предложение. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас это обсуждается в правительстве, Минэнерго в принципе готово поддержать такое предложение на какой-то ограниченный период. В ближайшее время, я думаю, мы определимся по этому вопросу. В принципе, чтобы стабилизировать рынок, это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством", - сказал он.

Замглавы ФАС Виталий Королев в пятницу заявил, что введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке России является крайней мерой. По словам Королева, среди дальнейших мер по регулированию топливного рынка можно рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж на бирже.

Идея ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов звучит часто в ситуации нестабильности на внутреннем рынке топлива. Так, в 2018 году российское правительство грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники добровольно не нарастят предложение внутри страны.

Дестабилизация ситуации происходит, как правило, на фоне роста экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты за рубежом выше, чем на внутреннем рынке. Цены на бензин в России растут с конца 2020 года, но в марте 2021 года правительство уже приняло ряд мер, в результате которых запасы топлива в стране удалось нарастить выше нормы уже к концу апреля. Кроме того, Минфин и Минэнерго скорректировали формулу демпфера, по которому компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо будут увеличены.